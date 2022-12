“Con questo Pd nessuna condivisione, Di Cristina l’ha personalizzato”, Alario: “Alternativi a Greco”

“Questa è una sua valutazione – dice Alario – noi con questo Pd, a livello provinciale senza idee, non abbiamo nulla da spartire. Verso Di Cristina non nutriamo nessun astio, anzi. Però, non può dire che siamo incoerenti solo perché, per ragioni politiche, non vogliamo condividere la mozione di sfiducia con il centrodestra. Invece il Pd ha firmato con il centrodestra, la stessa area politica della quale fa parte Forza Italia che invece non intende condividere nulla con il Partito Democratico. Di Cristina, piuttosto, dovrebbe spiegare non i quattromila voti ottenuti alle regionali ma la sconfitta patita. Dopo cinquant’anni, l’area di centrosinistra che oggi è nel Pd non ha più una rappresentanza all’Ars. Di Cristina ha sicuramente ottenuto un ottimo risultato e nessuno lo mette in discussione, ma si è interrogato sul perché il Pd abbia perso tanti aderenti a livello locale? Fu lui a decidere, tre anni fa, di presentarsi alle amministrative senza simbolo e di stringere alleanza con Forza Italia. Io ero per andare da soli e con il simbolo. E’ stato in giunta con Greco, per poi lasciare. Lezioni non ne accettiamo da nessuno, con tutto il rispetto per Di Cristina. Il Pd però deve cambiare. Non abbiamo nessuna preclusione verso un Pd diverso da quello attuale, che è invece guidato da un segretario provinciale che l’ha personalizzato. Come si fa a dire che è stato lui a volere e ad eleggere il segretario cittadino? Dimostra quale visione abbia del partito. Invece, apprezzo molto il modo di fare politica del segretario cittadino Guido Siragusa, con il quale ho avuto modo di confrontarmi. Prima di tutto, il Partito democratico deve cambiare metodo e direzione”. Il fronte progressista locale che vuole strutturarsi con l’obiettivo delle prossime amministrative potrebbe aprire ad ulteriori innesti. “Il confronto può esserci con le forze moderate – conclude Alario – Italia Viva? Certo, è un gruppo con idee politiche interessanti. Preclusioni non ce ne sono e a dire la verità non ci sono neanche verso il Pd, purché prenda le distanze dall’attuale guida provinciale”.