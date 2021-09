“Con Razza incontro per sanità locale”, Mancuso: “Caltagirone senza giustificazoni”

Gela. La “bufera” politica dell’ultima settimana sembra volerla mettere alle spalle, almeno nei rapporti con l’assessore regionale Ruggero Razza, accusato di aver fatto visita all’hub vaccinale del PalaCossiga, quasi solo per scopi elettorali. Il deputato Ars di Forza Italia Michele Mancuso ha chiesto e ottenuto un incontro con l’esponente del governo Musumeci. Punta ad avere garanzie sul pieno ripristino dei livelli assistenziali nell’intera provincia. “Ho sentito l’assessore alla salute, Ruggero Razza, che ha sostenuto la sua buonafede a garanzia del territorio. Ecco perché – dice Mancuso – abbiamo concordato un incontro chiarificatore per martedì nel quale ribadirò una mia priorità, il ripristino dei livelli essenziali per la sanità nissena, anche in periodo di pandemia”.