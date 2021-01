“Con zona rossa priorità alla città”, Di Cristina: “Mercato doveva essere fermato”

“Bisogna avere anche il coraggio dell’impopolarità e senza nessuna nota polemica faccio notare che, in un momento in cui chiediamo sacrifici ai nostri studenti e alle famiglie tenendo le scuole chiuse – ha scritto ieri sul suo profilo facebook – in un momento in cui i nostri commercianti vivono una difficoltà profonda, aprire il mercato è dal mio punto di vista un errore, tra l’altro alla vigilia di ulteriori sacrifici visto che da oggi la città sarà zona rossa”. Una posizione analoga, almeno sul mercato, già ieri è stata espressa dal consigliere comunale di “Avanti Gela” Gabriele Pellegrino, che ha ritenuto inopportuno il mercato comunque tenutosi, nonostante i numeri pesanti del contagio.