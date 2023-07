Concerto Famao, divieto vendita alcolici e bibite in bottiglie di vetro e lattine

Gela. Giovedì alle 21 si terrà in piazza Umberto il concerto di Angelo Famao. Il sindaco Lucio Greco ha firmato una ordinanza con cui viene fatto divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e non alcoliche in bottiglie di vetro, in bottiglie di plastica chiuse ed in lattine da asporto. Il divieto è esteso anche ai distributori automatici. La somministrazione deve avvenire esclusivamente in bicchieri di carta o di plastica. Le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita.