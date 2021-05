Concerto in ospedale con medici e operatori: “Per non dimenticare le vittime del covid”

“L’iniziativa è nata come segno di speranza per il superamento della pandemia – spiegano i componenti della The hospital band – che ha messo a dura prova sia gli operatori sanitari che l’intera comunità. La musica, come linguaggio universale per accarezzare i nostri animi e come segnale di grande ripartenza senza dimenticare le tante persone uccise dal covid”.

Ecco di seguito i componenti del gruppo musicale “The hospital band”: Santi Figura (tastiera), Luciano Morselli (chitarra acustica), Giuseppe Leonardi (chitarra elettrica), Camillo Tilocca (basso), Guglielmo Di Dio Paolello (chitarra acustica), Dario Moscato (batteria), Maria Luisa Pirone (voce).