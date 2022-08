“Conchiglia” e pontile, Siragusa: “Non vanno demoliti ma riqualificati”

Gela. Domani sera, se ne discuterà in consiglio comunale, nel corso di un monotematico. L’ex lido “La Conchiglia”, ormai da anni, versa in condizioni critiche e anche la procura ha effettuato indagini. La Regione ha già autorizzato fondi per la demolizione. Stessa sorte che dovrebbe toccare al pontile sbarcatoio. Il Pd cittadino, invece, segue una linea diversa, che domani probabilmente esporrà attraverso la propria rappresentanza. In aula, si discuterà proprio della sorte dell’ex lido. “Non siamo affatto per la demolizione – anticipa il segretario cittadino Guido Siragusa – anzi, pensiamo che l’amministrazione debba insistere affinché i fondi stanziati dalla Regione servano per riqualificare le due strutture, che fanno parte del patrimonio storico e culturale di questa città. Come si fa a pensare alla zona del lungomare, anche con una riqualificazione complessiva, senza l’ex lido “La Conchiglia” e senza il pontile sbarcatoio?”.