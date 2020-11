“Concludere passaggio da Ato a Srr”, nota della Provincia: Lucisano nomina tecnico

Con la nuova vasca della discarica Timpazzo e il Tmb, ormai passati alla Srr4, attraverso la società in house “Impianti Srr”, anche il sistema di compostaggio dovrebbe seguire la stessa via. Non sono comunque mancate le controversie. “Da parte mia – spiega il presidente della Srr Filippo Balbo – relazionerò sullo stato delle procedure, anche perché si tratta di una nota di sollecito che segue ad una prima richiesta, rilasciata a fine 2019. Ci baseremo sugli atti fin qui compiuti”. I primi contatti tra i vertici Srr e il nuovo commissario Ato ci sono già stati, anche se per ora limitati a brevi colloqui, di cortesia istituzionale. L’intero ciclo locale dei rifiuti è ritenuto importante, anche a Palermo. La Regione monitora lo stato degli impianti e della discarica. Quella di Timpazzo è tra le poche piattaforme pubbliche pienamente efficienti sull’intera isola.