Conclusa la scuola politica nazionale del Pd, La Iacona: “Esperienza da portare nei territori”

“Non è stata solo una scuola ma una vera e propria esperienza collettiva. Abbiamo costruito una rete che continuerà a crescere anche dopo questo weekend. In queste giornate – dice Gabriele La Iacona che fa parte dei Giovani democratici gelesi – abbiamo avuto l’opportunità di ascoltare, per dialogarci, esponenti del Pd come la segretaria nazionale Elly Schlein, la capogruppo alla Camera Chiara Braga e la responsabile partecipazione e formazione politica Marwa Mahmoud. L’entusiasmo con cui siamo arrivati a Frascati non si esaurisce. Questo è solo l’inizio di un percorso che continueremo nei nostri territori, portando con noi nuove competenze, ispirazioni e soprattutto la consapevolezza che l’unità è la chiave per fare davvero la differenza”.