Concorsi, si rivede un elenco: 453 domande ammesse per 6 posti di istruttore contabile

Gela. Quello del personale è uno dei principali “deficit” che gravano su un Comune, chiamato ad affrontare la prova delle misure correttive. Ormai da tempo, le procedure di assunzione sono ferme e l’amministrazione, ben prima che si iniziassero a manifestare le turbolenze finanziarie, aveva cercato di portare avanti i concorsi per nuovi innesti nell’organigramma decisamente carente. Pian piano, gli ingranaggi hanno iniziato a fermarsi, nonostante siano state costituite le commissioni interne. Negli ultimi giorni, una di queste ha però concluso l’attività di verifica delle domande e dei curriculum presentati per sei posti di “istruttore contabile” (categoria C). E’ stato pubblicato l’elenco degli ammessi alle prove. Per sei posti (anche se l’amministrazione mantiene la riserva per uno da destinare a chi fa parte dei ranghi militari e due a personale interno) sono in totale 453 gli aspiranti. Solo venti istanze sono state ritenute non ammissibili.