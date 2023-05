Concorso fotografico per i luoghi dello sbarco, Rotary, Rotaract e Interac premiano scatti

Gela. Nell’ambito delle manifestazioni dell’80° dello sbarco alleato, i presidenti entranti del Rotary Club Gela Silvio Scichilone e del Club Rotaract Letizia Cataldo, in collaborazione con l’Interact Gela, hanno indetto un concorso fotografico denominato “Ieri e Oggi: Operazione Husky a Gela”, allo scopo di promuovere il legame del territorio con la propria storia recente e ricordare gli avvenimenti che portarono alla conclusione della Seconda Guerra Mondiale. Il concorso è aperto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, professionisti e non, amatori e dilettanti, che hanno compiuto il sedicesimo anno d’età. Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è rivolto e a tutti coloro che desiderano esprimere la propria creatività, attenendosi alle dieci foto storiche allegate al bando, interpretando i luoghi oggi, attraverso la propria sensibilità, visione e capacità fotografica. L’iniziativa non solo invita a riflettere sui profondi cambiamenti che si sono verificati nella realtà locale ma stimola, creando un parallelismo tra il momento dello sbarco e la realtà attuale, ad una riflessione sul significato e sull’importanza che ebbero per tutta l’Italia l’impegno e il sacrificio delle forze alleate per la liberazione dal Nazifascismo. Si chiede così di interpretare il momento che stiamo vivendo con immagini capaci di trasmettere messaggi positivi, di rinascita, di riscoperta degli spazi che ci circondano.