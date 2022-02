Condanna per il blitz “Golden boys”, coinvolto lascia il carcere: va ai domiciliari

Gela. La condanna, a due anni e due mesi di reclusione, era diventata definitiva, lo scorso luglio. Per Roberto Asmetto scattò il trasferimento in carcere, ad Agrigento. Fu coinvolto nell’inchiesta “Golden boys” e condannato, con conferma della Corte di Cassazione. Il suo legale, l’avvocato Giuseppe Smecca, si è rivolto al tribunale di sorveglianza di Palermo, per chiedere una misura diversa dalla detenzione, in carcere. L’istanza è stata accolta e sono stati disposti i domiciliari. Asmetto ha lasciato il carcere. Intanto, a marzo si terrà un incidente di esecuzione, in Corte d’appello a Caltanissetta. La difesa vuole far valere un periodo di ingiusta detenzione, patito dallo stesso Asmetto, perché accusato di aver preso parte ad una rapina, ai danni di un parroco.