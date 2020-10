“Condannare gli stiddari”, chiesti più di 150 anni di carcere: 20 per Bruno Di Giacomo

Gela. Le richieste sono pesanti, più di centocinquanta anni complessivi di detenzione. Il pm della Dda di Caltanissetta Matteo Campagnaro, dopo una lunga requisitoria, ha avanzato le proprie conclusioni davanti al gup del tribunale di Caltanissetta, nel corso del giudizio abbreviato che si sta celebrando nei confronti dei presunti stiddari, coinvolti nell’inchiesta antimafia “Stella Cadente”. Il magistrato ha tracciato la nuova geografia criminale degli stiddari, ritenendo che siano state provate tutte le contestazioni mosse. La stidda, secondo l’accusa, aveva ripreso vigore e avrebbe controllato alcuni settori economici. Venti anni di reclusione sono stati chiesti per quello che viene ritenuto il nuovo capo della stidda locale, Bruno Di Giacomo. Diciannove anni e quattro mesi per Alessandro Scilio; diciotto anni per Gaetano Marino; dieci anni e otto mesi ad Emanuele Lauretta; dieci anni ciascuno per Giuseppe Alessandro Antonuccio, Gaetano Simone, Andrea Romano e Filippo Scerra; nove anni e quattro mesi a Giuseppe Giaquinta e Gianluca Parisi; sei anni e otto mesi per Rosario Marchese, Giuseppe Antonuccio e Nicola Palena; quattro anni al collaboratore di giustizia Giovanni Canotto; tre anni e otto mesi per Calogero Infurna; tre anni e quattro mesi per Luigi D’Antoni. Le conclusioni del pm sono state condivise dalle parti civili, a cominciare dai legali di alcuni esercenti che sarebbero stati vittime delle pressioni e delle minacce degli stiddari. Sono rappresentati dagli avvocati Valentina Lo Porto e Alessandra Campailla.