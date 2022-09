Condannato e detenuto per omicidio, Cassazione: “Niente permesso premio a Salinitro”

Gela. Le motivazioni sono state pubblicate dalla Cassazione. I giudici romani non hanno accolto il ricorso presentato dalla difesa del cinquantottenne Marco Salinitro, in passato condannato anche per l’omicidio di Antonello Scaglioni, ucciso a Roma dai killer del gruppo Rinzivillo, per vendetta in una vicenda di droga. Il cinquantottenne, detenuto e condannato all’ergastolo, aveva chiesto un permesso premio, che però lo scorso anno sia il magistrato di sorveglianza sia il tribunale de L’Aquila non gli hanno concesso. La Cassazione ha confermato la decisione, non accogliendo le indicazioni poste nel ricorso. I giudici romani, nelle motivazioni, si rifanno ad indicazioni fornite dalla questura di Caltanissetta.