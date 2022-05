Condannato per un’aggressione, in appello disposta nullità per un 64enne

Gela. In primo grado, era stato condannato con l’accusa di lesioni, a seguito di un alterco avuto con un conoscente, poi sfociato in un’aggressione. Per un sessantaquattrenne, con precedenti penali alle spalle, in appello è stata però disposta la nullità della sentenza di condanna, con gli atti nuovamente trasmessi ai pm della procura.