“Condanniamo la violenza verbale a danno dell’assessore Morselli”, Mpa: “Non saremo come Scerra”

Gela. Qualche sorpresa era emersa a seguito delle mancate firme degli assessori Mpa nel comunicato ufficiale diffuso dal sindaco Lucio Greco e dal resto della giunta a sostegno della titolare dei lavori pubblici Romina Morselli, apostrofata come “cortigiana” sui social dal consigliere meloniano Salvatore Scerra. Gli autonomisti però prendono posizione e a loro volta stanno con l’assessore. “Il gruppo consiliare Mpa e gli assessori condannano ogni tipo di violenza, anche quella verbale in qualunque modo esercitata. Disapproviamo fermamente il comunicato diffuso sui social da un esponente FdI che ha sentito la necessità di attaccare l’assessore Romina Morselli, passando così dalla critica politica alle offese personali. Riteniamo che bisogna scegliere con cura le parole, essere eleganti significa per l’appunto saper scegliere”, dicono i consiglieri Diego Iaglietti, Valeria Caci e Giuseppe Guastella insieme agli assessori Ivan Liardi e Ugo Costa. Gli autonomisti condannano quanto riportato nel post del consiglio di Fratelli d’Italia. “Rappresentiamo al consigliere Scerra che non ci farà diventare come lui, poco eleganti, la critica se costruttiva è il sale della politica – aggiungono – l’invettiva e l’offesa rivolta ad una donna e madre non possono avere l’approvazione di nessuno. L’espressione cortigiana non è suscettibile di interpretazione e certamente non è un complimento. Ci auguriamo che si ritorni ad un confronto sui temi politici, affrontati con un linguaggio adeguato al ruolo istituzionale che ricopriamo”.