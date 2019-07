“Condividiamo perplessità su strisce blu”, giunta apre a modifiche: convocati capigruppo

Gela. Le perplessità sul “nuovo” servizio di sosta a pagamento non sono solo dei cittadini, che da ieri si trovano con le strisce blu attive e senza una vera e propria informazione, ma anche dell’amministrazione comunale. “Condividiamo le perplessità, non solo degli utenti ma anche dei consiglieri comunali che hanno sollevato la questione – spiega il vicesindaco Terenziano Di Stefano – purtroppo, sono atti non predisposti dalla nostra giunta, ma dal commissario straordinario. Almeno fino ad ottobre, non si potrà intervenire. Stiamo però lavorando per modificare il regolamento e intervenire sulla gestione delle strisce”. Ieri, tramite talloncini apposti sulle auto, è arrivata la comunicazione della ripresa del servizio, fermo da oltre un anno e adesso affidato alla municipalizzata Ghelas. “Questo lasso di tempo – aggiunge Di Stefano – servirà a capire se la gestione da parte della Ghelas possa assicurare un risultato positivo per l’ente. In caso contrario, si cambierà metodologia. Una nuova gara? Valuteremo la soluzione migliore”. I consiglieri comunali di “Avanti Gela” Salvatore Scerra e Gabriele Pellegrino, già ieri, hanno chiesto lo stop e l’avvio di un confronto con l’amministrazione comunale.