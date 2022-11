Condomini contro, giudizio per minacce: una donna condannata

Gela. Accuse reciproche sorte da una convivenza da anni non più serena nello stesso stabile condominiale, a Caposoprano. In appello, è stata confermata la condanna al pagamento di una sanzione, imposta ad una donna accusata di minacce. La destinataria, a sua volta residente nello stabile insieme alla famiglia, ha deciso di costituirsi parte civile, con il legale Salvo Macrì. In appello, non sono stati individuati elementi per accogliere il ricorso della difesa dell’imputata.