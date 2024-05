Condono edilizio, nuovo affidamento per le pratiche: assegnazione a professionisti esterni

Gela. Il condono edilizio, negli anni, è stato tra i pochi punti certi per gli incassi comunali. Le pratiche hanno numeri notevoli e le procedure sono tutt’altro che concluse, vista l’incidenza ampia di immobili non in regola. A Palazzo di Città, così, si è optato per la soluzione più immediata, l’affidamento diretto al raggruppamento temporaneo di professionisti che già da tempo segue questi dossier. Le attività erano state interrotte per la scadenza del rapporto in essere. Riprenderanno, almeno fino al prossimo dicembre. L’affidamento è coperto con somme per circa 65mila euro.