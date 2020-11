Condono edilizio, tecnici esterni per le pratiche da istruire: pubblicato avviso

Gela. Gli uffici del settore urbanistica non hanno personale a sufficienza, come è stato più volte sottolineato, anche negli ultimi tempi. Centinaia di pratiche, piuttosto delicate, attendono di essere esitate. L’assessore Giuseppe Licata, dopo la nomina decisa dal sindaco Lucio Greco, ha tentato di trovare soluzioni e di riattivare una macchina burocratica, in difficoltà. Si guarda con molta attenzione al condono edilizio. Ci sono autorizzazioni da rilasciare e oneri da verificare. Come più volte capitato, si apre ai tecnici esterni. E’ stato pubblicato un avviso pubblico per manifestazione di interesse. L’assegnazione delle attività avrà, almeno per ora, la durata di quaranta giorni e toccherà a tre geometri e ad un amministrativo occuparsi delle pratiche da istruire, a supporto degli uffici comunali. Sono stati trovati circa tredicimila euro, che dovrebbero coprire questo primo affidamento.