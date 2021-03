Condotta agraria tagliata, Comune potrebbe mettere a disposizione propri uffici

“Posso garantire che c’è la massima disponibilità – dice il sindaco – a trovare sia i locali comunali alternativi a quelli di via Palazzi, in cui i due uffici in questione sono in affitto, sia le risorse umane necessarie. Faremo di tutto per non privare gli agricoltori di questi servizi essenziali. Stiamo parlando di una delle categorie che muove la nostra economia, dando lavoro a migliaia di persone, tra proprietari di aziende, operai e indotto. Non è possibile che per un problema o un’esigenza ci si debba spostare a Caltanissetta o, peggio ancora, a Palermo. Non lo permetteremo ed è intenzione mia e dei dottori Calafiore e Santoiemma chiedere la convocazione di un incontro alla Regione entro la fine del mese”.