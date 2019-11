Confcommercio e Casartigiani insieme per le iniziative natalizie, “ticket sosta rimborsati ai clienti”

Gela. All’iniziativa del coordinamento centro storico di Confcommercio si unisce anche Casartigiani del Golfo. Paolo Grimaldi e Antonio Ruvio ufficializzano la condivisione delle scelte, prettamente natalizie, a cominciare dall’operazione “Parcheggia gratis”. “Con un acquisto di almeno 25 euro, le attività commerciali aderenti rimborseranno un ticket per la sosta – dicono – e ancora più saranno le attività commerciali aperte tutte le domeniche dall’1 dicembre e fino al 5 gennaio, realizzando un vero e proprio centro commerciale naturale, con lo scopo non solo di far restare in città i gelesi, ma di avvicinare i cittadini dei centri limitrofi”.