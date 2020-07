Conferenza dei sindaci senza Greco, Di Stefano sulla sanità: “Limiti strutturali dei presidi”

La giunta Greco si è accorta che lo sviluppo “dell’Utin (unità di terapia intensiva neonatale) è ancora all’anno zero e la Breast Unit, sebbene sia stata avviata (e inaugurata per ben due volte), presenta notevoli lacune, quali le carenze di personale e il completamento dei reparti coinvolti”.

Si è parlato, nel corso della conferenza dei sindaci, anche “della carenza di organico nei reparti di cardiologia e di malattie infettive”, oltre alla mancanza in città di servizi vitali quali “l’emodinamica e la psichiatria”. “Non è possibile che una città come Gela – conclude Di Stefano -, che conta circa 80mila abitanti e nella quale confluiscono anche i residenti dei Comuni limitrofi, debba rivolgersi a Caltanissetta. E’ necessario che il nostro ospedale abbia la sua emodinamica, così come è necessario ed urgente che si metta mano all’organizzazione della psichiatria. Il nostro distretto conta 2500 pazienti e non è possibile che nessuno li gestisca e che tutto finisca col ricadere sulle spalle dei familiari”.

Solo a margine della conferenza si è parlato anche della mancanza dell’illuminazione dell’elipista di contrada Brucazzi, oggetto dell’ennesimo scontro a distanza tra il sindaco Lucio Greco e il manager dell’Asp Alessandro Caltagirone, mentre i cittadini rischiano di non ricevere assistenza per i trasferimenti urgenti verso in ospedali più qualificati del “Vittorio Emanuele”, diretto dal palermitano Luciano Fiorella.