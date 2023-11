Conferimenti a Timpazzo, Impianti reclama 570 mila euro da Ato: ci sarà giudizio

Gela. Un ammontare complessivo di circa 570 mila euro, oltre agli interessi. Si tratta dell’importo complessivo che per i responsabili di Impianti Srr deve essere versato dall’Ato Cl2 in liquidazione, per conferimenti dei sovvalli a Timpazzo. Non è la prima volta che le due società si trovano come parti in un procedimento giudiziario. Era già accaduto per altri crediti reclamati sempre da Impianti rispetto a conferimenti in discarica. Il giudice civile del tribunale locale ha rilasciato il decreto ingiuntivo su ricorso introduttivo dell’in house. E’ stato però opposto da Ato e ad inizio del prossimo anno, le parti si ritroveranno nel giudizio. Gli importi sono consistenti.