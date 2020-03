Confesercenti dona 96 mascherine ai poliziotti del commissariato per contrasto a Covid

Gela. Novantasei mascherine donate ai poliziotti del commissariato. I vertici di Confesercenti Caltanissetta-Gela le hanno fatte recapitare agli agenti, quotidianamente impegnati sul territorio. Si tratta di mascherine in cotone lavabili, nelle quali può essere applicato un filtro. “Confesercenti Caltanissetta e Gela, in occasione della grande pandemia che ha colpito le nostre comunità – dicono Fabrizio Marotta e Rocco Pardo – ha deciso di fare omaggio dei presidi sanitari indispensabili per la tutela e la salvaguardia degli operatori impegnati nel fronteggiare la calamità. Ciò quale segno di ringraziamento per l’impegno e l’assoluta abnegazione con cui si dedicano quotidianamente al servizio della cittadinanza”.