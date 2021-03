Confisca Consiglio, legali: “Sono esclusi i beni immobili, Cassazione ha annullato”

Gela. “La Cassazione ha annullato la confisca dei beni immobili di proprietà di Consiglio, come in parte aveva già fatto la Corte d’appello di Caltanissetta”. Il provvedimento di confisca, diventato definitivo e che è stato eseguito nelle scorse ore dai poliziotti dell’anticrimine di Caltanissetta, non riguarda i beni immobili, compresa l’abitazione della famiglia dell’ambulante. Lo spiegano i legali del cinquantaquattrenne, in passato coinvolto nell’inchiesta antimafia “Inferis”. Gli avvocati Giacomo Ventura e Salvo Macrì, ad inizio anno, si sono rivolti alla Cassazione, dopo aver impugnato la decisione della Corte d’appello nissena, che confermò la confisca del resto del patrimonio, ma aveva già disposto la restituzione di una parte dei beni immobili.