Confiscati i beni dell’imprenditore Burgio, c’è anche il rudere di via Venezia

Gela. Il provvedimento di sequestro, su un complesso di beni stimato in circa nove milioni di euro, risale a due anni fa. Oggi, invece, gli investigatori agrigentini hanno eseguito la confisca definitiva, che tocca quello che fu il patrimonio dell’imprenditore agrigentino Giuseppe Burgio, deceduto lo scorso anno a causa di una grave malattia. Un’attività investigativa che è arrivata anche in città, dove in passato l’imprenditore tentò di investire per la realizzazione di un centro direzionale, a ridosso di via Venezia. La struttura non fu mai completata ma è rimasto solo un rudere, davanti al commissariato di polizia di via Zucchetto. Anche lo scheletro in cemento è finito sotto confisca.