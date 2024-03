“Confronto con Mpa indispensabile”, Greco: “Continuità amministrativa è la linea anche di Lombardo”

Gela. Il potenziale tragitto del sindaco Lucio Greco in direzione delle amministrative di inizio giugno dovrebbe essere più chiaro “entro una ventina di giorni”. L’avvocato non ha affatto rinunciato alla ricandidatura e sabato scorso, per la prima volta, la leadership di un partito lo ha posto come interlocutore diretto. L’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo ha inviato il gruppo locale dell’Mpa, a partire da Rosario Caci, a “sedersi e ad aggregare” insieme proprio all’avvocato. “Il dialogo con l’Mpa è indispensabile e penso sia nelle cose – sottolinea il primo cittadino – con gli assessori del partito parliamo ogni giorno. E’ chiaro che ci sono poi organi deputati a prendere certe decisioni. E’ giusto un confronto ampio”. Il sindaco pare poter riprendere il filo del discorso, proprio dalla traccia autonomista. Può essere un segnale di apertura vera e propria? L’avvocato si rifà a quella che ha già ribattezzato “regola aurea”, ovvero la continuità amministrativa. “Non l’ho certamente introdotta io, che sono l’ultimo arrivato – dice ancora – un sindaco uscente deve essere messo nelle condizioni di ripresentarsi e ritengo che l’appoggio dell’Mpa può esserci, dato che non è mai mancato fin dall’inizio. Quella della continuità amministrativa è anche la linea di Lombardo”.