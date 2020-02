Confronto su infrastrutture del territorio, via al tavolo istituzionale con Cancelleri e Greco

Gela. Parte domani, a Roma, il tavolo istituzionale sulle infrastrutture del territorio. Dopo l’impegno assunto dal viceministro Giancarlo Cancelleri, che a gennaio ha fatto tappa in città, si procederà ad un primo focus sugli investimenti già pianificati. Non solo il porto rifugio, ma anche la tangenziale (il cui progetto adesso è definitivo) e l’asse ferroviario. Sono alcuni nodi strategici, che probabilmente passeranno dal tavolo ministeriale. Non è da escludere che Greco possa ritornare con il decreto definitivo per i lavori di urgenza al porto isola.