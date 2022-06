Confronto tra i civici, confermato progetto giunta: “Regionali? Scegliamo sui temi”

Gela. Nonostante gli ormai periodici fronti di crisi che si aprono nella giunta del sindaco Lucio Greco, l’area civica è una delle sicurezze politiche dell’avvocato, dato che gruppi come “Una Buona Idea” e “Impegno Comune” non hanno mai fatto mancare il loro apporto, neppure nei momenti più difficili. Sono stati proprio i civici a chiedere con insistenza una verifica politica, che al momento però non si è ancora concretizzata mentre i renziani hanno alzato il tono della polemica interna, entrando in netto dissenso con la linea del sindaco sul servizio rifiuti. Proprio i civici di “Una Buona Idea”, ad inizio settimana, hanno fatto il punto della situazione. “Sono stati affrontati più temi politici”, fanno sapere. Il segretario Rino Licata, i consiglieri comunali, il vicesindaco Terenziano Di Stefano e gli esponenti del movimento, non mettono in discussione il prosieguo del loro percorso, con il progetto del sindaco Lucio Greco, anche se bisognerà comunque valutare strategie e sviluppi. Le prossime amministrative sono ancora lontane, ma si ragiona anche in una prospettiva più ampia. Allo stato, per i civici diventa fondamentale concretizzare i progetti e i finanziamenti, cospicui, che l’amministrazione comunale è riuscita ad ottenere, anche attraverso l’operato del settore sviluppo economico, affidato a Di Stefano. “Agenda Urbana”, “Qualità dell’abitare” e gli altri finanziamenti ministeriali rimangono imprescindibili, per non incorrere nel rischio di tagli. I civici hanno posto inoltre la questione delle royalties estrattive per il progetto sul gas “Argo-Cassiopea”, l’investimento di Eni che però rischia di tagliare fuori il Comune dalla ripartizione degli introiti. Più di una valutazione è in atto anche sulle regionali. “Porremo dei temi che toccano profondamente il territorio – dice Di Stefano – se ci saranno candidati locali che sceglieranno di sostenerli e di farsene carico, qualora venissero eletti, allora avranno il nostro supporto. La scelta sul candidato la faremo proprio in quest’ottica”.