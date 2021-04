Confusione tracciamenti, mamme pronte a denunciare

Gela. Dad congelata, tracciamento dei positivi fuori controllo e notifiche di quarantena obbligatoria con ritardi anche di venti giorni. Sono queste le motivazioni della levata di scudi contro il manager dell’Asp di Caltanissetta mossa dal mondo della scuola. Secondo gli alunni e i loro familiari le scuole non sono più luoghi sicuri e rischiano di diventare veri e propri focolai. “Il diritto allo studio è importante, ma il diritto alla salute lo è ancor di più – dichiarano alcuni genitori – e in questo momento i nostri figli non sono al sicuro. I ragazzi voglio studiare ma come noi genitori pretendono l’attivazione della dad. L’Asp dice che tutto è sotto controllo – continuano – ma sotto controllo non c’è proprio nulla”.