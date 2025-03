Congresso e non solo, i dem sul territorio stanno con Di Stefano: “Pieno sostegno per la Provincia”

Gela. Come abbiamo riferito in settimana, il Pd sul territorio si organizza per la fase congressuale. Sarà importante anche per dare una nuova guida al partito cittadino, attualmente retto dalla struttura commissariale, affidata all’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio, affiancato da Francesco Di Dio e Giovanni Ferro. Questa mattina, a Caltanissetta, i dem hanno dato il via all’attività organizzativa ma sono stati affrontati inoltre temi più prettamente politici. Della commissione per il congresso provinciale farà parte proprio Di Dio, componente della struttura commissariale del partito locale. Insieme a lui, l’altro dem gelese Salvatore Nastasi. E’ stato indicato nel corso della direzione provinciale. Il segretario regionale Barbagallo e quello provinciale Bufalino, insieme ai dirigenti e agli esponenti del territorio, hanno confermato il pieno appoggio al sindaco Di Stefano, nella corsa alla presidenza della Provincia, come candidato alla guida di una coalizione che secondo Di Dio e i democratici deve essere con “forze progressiste, riformiste, civiche e di liberi consiglieri comunali”. Nelle elezioni di secondo livello per la Provincia, infatti, il voto spetta ai sindaci e ai consiglieri comunali.