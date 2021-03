“Conguaglio 2018 per le bollette idriche è illegittimo”, utente non dovrà pagarlo

Gela. Il conguaglio 2018, che i funzionari di Caltaqua hanno caricato nelle bollette, poi inviate per l’annualità 2019, è illegittimo e non andava pagato. Il giudice di pace ha dato ragione ad una donna che aveva impugnato una delle tante bollette “d’oro”, che da anni in città ormai pesano sulle spalle di utenti che non ricevono un servizio idrico efficiente. E’ stata accolta l’azione avviata dai legali, compreso l’avvocato Francesco Russello. L’aumento disposto da Caltaqua iniziava a decorrere dai consumi del gennaio 2018 ed era stato accolto con una delibera del commissario dell’Ato idrico. I legali della donna hanno impugnato tutti gli atti, ritenendoli appunto illegittimi. E’ stato contestato inoltre il fatto che gli aumenti furono caricati per il quarto ed ultimo trimestre del 2019 e non invece nel primo, come era stato previsto nella delibera commissariale.