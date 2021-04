Coni, da 10 Federazioni sostegno Malagò presidente e Copioli per Giunta

ROMA (ITALPRESS) – I presidenti di dieci federazioni sportive nazionali, membri di diritto del Consiglio Nazionale del Coni, si sono riuniti per sottoscrivere un documento unitario in vista delle elezioni del Comitato Olimpico previste per il prossimo 13 maggio a Milano. I dieci presidenti sono Giuseppe Abbagnale (canottaggio), Carlo Beninati (badminton), Giovanni Copioli (motociclismo), Francesco Ettorre (vela), Stefano Mei (atletica), Sergio Mignardi (hockey prato), Enzo Resciniti (danza sportiva), Mario Scarzella (tiro con l’arco), Luciano Serafica (sci Nautico e wakeboard), Antonio Urso (pesistica). Nel documento sottoscritto unanimemente si evidenziano i seguenti punti programmatici: sostegno incondizionato al candidato presidente Giovanni Malagò; richiesta di totale rinnovamento nell’ambito della Giunta Nazionale dei presidenti federali eletti rispetto agli ultimi quadrienni; richiesta di presenza tra i presidenti federali eletti di un rappresentante delle federazioni non olimpiche; individuazione di tale rappresentante nell’ambito degli sport motoristici e in quest’ottica appoggio incondizionato alla candidatura di Giovanni Copioli, presidente della Federazione Motociclistica Italiana.(ITALPRESS).