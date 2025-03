“Consigliere supplente”, norma approvata in commissione all’Ars: andrà in aula per il varo finale

Gela. Questa mattina, il sindaco Di Stefano ha ufficializzato la vicesindacatura dell’assessore del Pd Giuseppe Fava. Il neo numero due della giunta manterrà inoltre tutte le deleghe già ricevute, compresa quella al mare. Si occupa pure di Pudm, ambiente, decoro e ciclo delle acque reflue. Proprio nelle stesse ore, all’Ars, è invece arrivato il sì della commissione affari istituzionali alla disciplina sugli enti locali, che introduce la norma per il “consigliere supplente”. Il pacchetto, che comprende la rappresentanza femminile nelle giunte per il quaranta per cento, passa adesso alla commissione bilancio, prima di arrivare in aula, dove potrebbero concretizzarsi emendamenti, anche rispetto all’allargamento delle giunte comunali, con un assessore in più.