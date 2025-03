Consigliere supplente, ok norma in commissione Ars: M5s contrario

Gela. A breve, in consiglio comunale potrebbe concretizzarsi un cambio in corsa, tra le fila dem. Come abbiamo riferito ieri, è sempre più vicina l’ufficializzazione della vicesindacatura all’assessore Giuseppe Fava, pronto così a lasciare l’assise civica per dedicarsi esclusivamente al governo cittadino. Al suo posto, subentrerà il primo dei non eletti nella lista Pd, Nadia Passaro. Lo farà, quasi sicuramente, da consigliere supplente, con la possibilità quindi per Fava di riprendere il suo posto tra gli scranni se dovesse concludersi la sua esperienza in giunta, ipotesi allo stato piuttosto remota. In commissione affari istituzionali, all’Ars, è stata approvata la norma sul consigliere supplente, in un pacchetto di disposizioni di riforma degli enti locali. Servirà poi l’assenso dell’Ars.