“Consiglieri M5s nella lista”, pentastellati con Di Stefano per il “modello Provincia”

Gela. Una conferma di un posizionamento ampiamente ribadito nel corso del tempo. Il Movimento cinquestelle territoriale sta con il sindaco Di Stefano, anche per il “modello Provincia”, in vista delle consultazioni di secondo livello di fine aprile. Ieri, consiglieri e rappresentanti territoriali M5s si sono dati appuntamento a San Cataldo, Comune retto dal sindaco Comparato e con i colori dei pentastellati, per ribadire che il sostegno è per Di Stefano. “Insieme a tutte le forze politiche progressiste e popolari che credono in questo progetto di riscatto economico, sociale e politico, necessario per ridare dignità ai siciliani – dice il capogruppo Francesco Castellana – partendo dalla Provincia di Caltanissetta e fino alla cosciente necessità di liberare finalmente la Sicilia dalla cattiva politica delle destre”.