Consiglio ad esercenti, “domani seduta d’urgenza per il regolamento del suolo pubblico”

Gela. Quasi un messaggio di sostegno agli esercenti locali, che dai prossimi giorni potranno tornare a lavorare a pieno regime, anche se le restrizioni permangono. Il consiglio comunale, infatti, domani, d’urgenza, si riunirà per valutare e votare il regolamento per l’occupazione del suolo pubblico. La commissione consiliare sviluppo economico, presieduta da Rosario Faraci e composta da Luigi Di Dio, Virginia Farruggia, Pierpaolo Grisanti ed Emanuele Alabiso, ha concluso l’attività preliminare, trasmettendo il regolamento al presidente dell’assise civica Salvatore Sammito. E’ stata fissata per domani la seduta, che dovrebbe aprire ai primi benefici per gli esercenti e per i ristoratori, che si preparano ad affrontare l’estate, potendo però contare su agevolazioni, anche per il suolo pubblico.