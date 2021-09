Consiglio approva regolamenti, poi il rinvio: lunedì nuova seduta

Gela. Si ritornerà in aula consiliare (ma solo in remoto per le restrizioni anti-Covid) lunedì, dopo il rinvio disposto in serata. L’assise civica, che ieri aveva già approvato il bilancio consolidato, ha proseguito i lavori. Sono passate alcune modifiche al regolamento per la consulta del turismo e della cultura e il sì è arrivato anche per il regolamento della consulta dello sport. E’ stato approvato, inoltre, il regolamento sulla bigenitorialità. La maggioranza ha proseguito per la propria strada, avendo comunque i numeri, su atti comunque condivisi.