Consiglio, arrivano le variazioni di bilancio: somme per PalaCossiga e “Solito”

Gela. In un periodo dettato sistematicamente dal dissesto, in consiglio comunale ritornano le variazioni di bilancio. Il presidente dell’assise civica Paola Giudice ha già integrato l’ordine del giorno in vista della seduta di martedì prossimo. Così, arrivano, tra le altre, le variazioni per le coperture finanziarie dei lavori al PalaCossiga e per le attività di “promozione territoriale e turistica”. Sono fondi che Palazzo di Città ha ricevuto per il tramite di variazioni approvate all’Ars.