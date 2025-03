Consiglio dell’ordine degli architetti, si avvicina il voto per il rinnovo: i candidati

Gela. Si avvicina il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Caltanissetta per il quadriennio 2025-2029, e la competizione elettorale si fa sempre più intensa. Tuttavia, è fondamentale che il confronto resti sempre leale e trasparente, nel rispetto dei colleghi e della democrazia stessa, che si basa sull’alternanza e sull’accettazione del risultato delle urne. Negli ultimi giorni, si è discusso molto delle liste e dei candidati in corsa, ma alcune informazioni sono state diffuse in maniera parziale. In particolare, sono stati riportati solo 11 nomi, mentre in realtà i candidati sono in totale 25, suddivisi in due liste da 11 candidati ciascuna e tre candidati fuori lista. Per garantire la massima trasparenza e consentire agli iscritti all’Ordine di effettuare una scelta informata, ecco l’elenco completo dei candidati, stilato in base alla lettera estratta a sorte per la formazione della lista ufficiale, come previsto dalle normative vigenti per la modalità telematica di voto da remoto.