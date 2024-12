Consiglio, in aula anche le aliquote Imu e i criteri di nomina degli esperti del sindaco

Ieri, le variazioni di bilancio più urgenti sono state approvate con il solo voto della maggioranza del sindaco Di Stefano. L’opposizione, quasi in blocco, non si è presentata in aula. Probabilmente, anche venerdì gli esponenti che appoggiano il primo cittadino dovranno farsi trovare pronti, con i numeri necessari per il varo degli atti.