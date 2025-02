Consiglio, in aula arriva il regolamento per le misure contro elusione e evasione dei tributi

Gela. Lunedì prossimo, in un periodo di piena transizione strategica per la giunta, l’assise civica torna a riunirsi. Bisogna completare il vaglio del regolamento sulla videosorveglianza e soprattutto affrontare quello per la tassa di soggiorno, che tanto ha già fatto discutere. Il presidente del consiglio comunale Paola Giudice, intanto, ha provveduto con un’integrazione. Così, l’aula si troverà inoltre a valutare il regolamento per le misure di contrasto all’elusione e all’evasione dei tributi comunali. È un provvedimento al quale ha lavorato per diverso tempo la commissione consiliare bilancio presieduta dal pentastellato Vincenzo Tomasi.