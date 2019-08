Consiglio “inattivo”, Sammito scrive ai dirigenti: “Alleanza pro-Greco? E’ laboratorio politico locale”

Gela. Ad oggi, il consiglio comunale si è limitato al minimo indispensabile. Al di là delle nomine di presidente e vice dell’assise civica e della composizione delle commissioni consiliari, si è fatto ben poco. Atti veri e propri non se ne sono visti. Una penuria che rischia di rendere quasi impalpabile l’attività d’aula. Il presidente Salvatore Sammito, impegnato ad organizzare la ripresa dei lavori dopo il “fermo” estivo, ha però deciso di chiedere lumi ai dirigenti del municipio. “Scriverò a tutti i responsabili dei settori dell’ente – spiega – non si tratta di un reclamo, ma voglio solo capire come mai, dal momento del nostro insediamento, in aula non siano arrivati atti da valutare. Credo sia importante, in questa fase, capire se si sia trattato di un ritardo nella trasmissione dei provvedimenti oppure se non siano stati prodotti atti da sottoporre all’attenzione dell’assise civica”. Per la prossima settimana, è stata fissata una riunione dei capigruppo. Sammito, però, sa che sul fronte politico la maggioranza verrà messa alla prova. Il presidente è stato il consigliere pro-Greco più votato in assoluto alle amministrative dello scorso aprile, tanto da ottenere la guida dell’aula. “La maggioranza? Fino alla pausa estiva, mi è sembrata abbastanza coesa – continua – sì, ho letto alcuni nomi di possibili nuovi assessori, ma non ho ancora avuto riscontri né dal sindaco né dal gruppo di maggioranza. Se ci saranno nuove nomine, certamente serviranno a diluire le deleghe, dato che alcuni assessori ne devono gestire decisamente troppe. Saranno nomi autorevoli e si impegneranno ad attuare il programma del sindaco”. Sammito preferisce quindi non entrare nel merito di una corsa alla giunta che in questi ultimi giorni sta smuovendo gli animi dell’alleanza. Allo stesso modo, conferma il sostegno al sindaco e agli assessori.