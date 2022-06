Consiglio, niente numero legale: in aula subito lo sciogliete le righe

Gela. Niente da fare, neanche in seconda convocazione. Il consiglio comunale si è sciolto dopo pochi minuti. In serata, è stato il presidente di turno, Rosario Trainito, a chiamare l’appello, ma non c’erano i numeri necessari. Pochi consiglieri presenti, ben distribuiti tra maggioranza e opposizione. L’aula si sarebbe dovuta esprimere su due atti legati al bilancio. In aula, c’era l’assessore al ramo Danilo Giordano.