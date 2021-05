Consiglio, “nuove” commissioni possono attendere: ancora tanti dubbi sui debiti

Gela. Per il tentativo di rivedere del tutto l’attuale organizzazione delle commissioni consiliari, ci sarà tempo. La trattazione della proposta, portata in aula consiliare dai componenti della commissione affari generali, è stata posposta ad ultimo punto all’ordine del giorno. Pare che manchi un accordo complessivo e comunque l’assise civica, nella seduta appena conclusasi, ha scelto di dare priorità ai tanti debiti fuori bilancio, da approvare. In realtà, i problemi sono emersi anche su questo fronte. Diversi debiti, già istruiti, sono stati posposti, soprattutto perché i consiglieri della commissione bilancio sono tornati a segnalare l’assenza della formula esecutiva. Defaillance burocratiche (da tempo si chiede ai dirigenti una maggiore accuratezza) che la commissione è tornata a sottolineare, come hanno fatto il centrista Salvatore Incardona, l’esponente di “Una Buona Idea” Rosario Faraci e il consigliere di “Un’Altra Gela” Romina Morselli. Sono stati approvati, invece, alcuni dei debiti, che avevano già ottenuto parere favorevole dalla stessa commissione.