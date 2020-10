Consiglio, partito esame nuovo regolamento dell’assise civica: question time si cambia

Gela. L’esame degli altri articoli del nuovo regolamento del consiglio comunale proseguirà la prossima settimana. Ieri, in aula, ne sono stati approvati ventinove. I componenti della commissione consiliare affari generali (Vincenzo Casciana, Salvatore Scerra, Davide Sincero, Paola Giudice e Alessandra Ascia), che hanno lavorato sull’atto e sulle modifiche da apportare, si sono alternati alla lettura degli articoli. Al momento, tra le modifiche più significative, ci sono quelle che riguardano la fissazione delle sedute di question time, per le interrogazioni e le mozioni. Non più il primo e il terzo martedì di ogni mese, ma il primo e il terzo lunedì. Per le interrogazioni, sarà possibile fissare la seduta solo con almeno cinque atti all’ordine del giorno. Per le mozioni, invece, ne saranno necessarie non meno di due. Variazioni, su richiesta diretta dei consiglieri della commissione, sono state apportate anche alla disciplina dell’ufficio di staff dell’assise civica.