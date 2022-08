Consiglio, si torna in aula e l’attesa è per gli atti finanziari: una seduta a fine mese

Gela. All’assise civica si attenderanno anche gli ultimi giorni agostani, nel tentativo di calendarizzare la trattazione degli atti finanziari. In aula, la prossima settimana, si tornerà per il question time e per il monotematico sull’ex lido La Conchiglia. A fine mese, invece, sarà il turno soprattutto della surroga, con l’uscita dell’assessore Romina Morselli e l’insediamento di Marina Greco, tre anni fa prima dei non eletti nella lista “Un’Altra Gela”. La seduta è prevista per il 31 agosto. Il presidente Sammito, però, attende riscontri dagli uffici del settore bilancio, per cercare di avviare l’attività sul consuntivo 2021, fondamentale per l’assunzione di almeno un altro dirigente, e per il bilancio di previsione 2022. I tecnici del settore, l’assessore Danilo Giordano e il dirigente Alberto Depetro sembrano in drittura d’arrivo, ma gli atti finanziari dovranno sostenere la trafila prevista, con il passaggio in giunta e in commissione. Quindi, potrebbero volerci alcune settimane, prima di arrivare all’eventuale voto dell’aula.