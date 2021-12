“Consiglio su tagli a sanità locale”, dem: “Serve trasparenza e preoccupati per contagio”

Gela. “Trasparenza” e “attenta vigilanza politica”, sono queste le direttrici rilanciate in serata dalla direzione cittadina del Pd. I dem si sono confrontati sui temi, che in queste settimane stanno segnando anche la politica locale. Per il segretario Guido Siragusa e per i dirigenti locali, sulla sanità non si possono fare passi indietro e non sono accettabili i continui tagli ai servizi dell’ospedale “Vittorio Emanuele”. “Si ritiene necessario mettere al centro il diritto alla salute dei cittadini – fanno sapere i dem – partendo proprio dalla questione sanitaria della struttura ospedaliera del “Vittorio Emanuele”, che versa in una situazione di oggettiva difficoltà. Per questo, il gruppo consiliare del Pd proporrà una seduta monotematica dell’assise civica e contestualmente sarà presentato in commissione regionale sanità dell’Ars un report dettagliato sulle vicende dell’ospedale”. I dirigenti locali del partito sono fortemente preoccupati dall’aumento dei contagi Covid, in città. Chiedono maggiore chiarezza al sindaco Lucio Greco. “I contagi ritornano ad affliggere la città e condividiamo il monito della prefettura sul pericolo degli assembramenti. A tal proposito – dicono il segretario Siragusa e i dem – riteniamo che l’ordinanza del sindaco avrebbe dovuto essere meno confusa, poiché la città necessita di maggiore chiarezza”.