Consiglio torna a riunirsi, in aula ancora variazioni di bilancio

Gela. Gli sforzi amministrativi, a maggior ragione in questa fase, sono tutti protesi a chiudere prima possibile l’iter di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. Intanto, occorrono le variazioni per garantire le necessarie coperture per i servizi. Così, dopo quelle approvate la scorsa settimana, compreso l’atto per i lavori allo stadio “Presti”, giovedì si torna in consiglio comunale. Il presidente Paola Giudice ha comunicato la fissazione della seduta. All’ordine del giorno, variazioni di bilancio che sono essenziali per non rimanere indietro e per non bloccare finanziamenti già ottenuti e quindi i relativi interventi.