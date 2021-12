Consiglio Ugl, “rispettare impegni per Argo-Cassiopea”: Alario verso nomina nazionale

Gela. “Gli impegni assunti per l’investimento “Argo-Cassiopea” vanno rispettati e come Ugl riteniamo importante la partenza dei lavori”. Il segretario confederale Andrea Alario ha toccato diversi temi nella relazione esposta, durante il consiglio provinciale, tenutosi a Riesi. Ha fatto il punto su un 2021, nel territorio e non solo, inevitabilmente solcato dalla pandemia. “Ormai il Covid ha cambiato anche il mondo del lavoro – ha spiegato Alario – con lo smart working siamo dentro l’industria 4.0 e il sindacato deve seguire queste evoluzioni”. I numeri tracciati sono quelli di un Ugl che he guadagnato iscritti e si è ritagliato un ruolo importante, in aziende che operano a livello locale. “In raffineria – dice – abbiamo una rappresentanza sempre maggiore, in aziende di diversi settori. Cito solo il caso di “Archimede”, come esempio di quello che ha fatto Ugl, con la propria rappresentanza”. Il sindacato ha riferimenti consistenti anche in un altro comparto, in questa fase molto sensibile, quello del servizio rifiuti. “In quel settore – aggiunge Alario – stiamo passando da una gestione privata ad una pubblica e va valutato tutto con molta attenzione. Il punto di partenza, per l’Ugl, è la tutela dei livelli occupazionali e dei diritti acquisiti dagli operai”. Non ha trascurato le vicende legate alle partecipate, come Ghelas. Una delegazione della Cisl e il sindaco Salvatore Chiantia sono interventui durante i lavori.